“¡Ya comiste, fresca!”: La intensa pelea por una torta que causó primer llanto en Gran Hermano Chile

El primer conflicto, a poco más de 24 horas de su inicio, ya se hizo presente en la casa-estudio de Gran Hermano Chile. Algo que se originó tras la fallida prueba del supermercado que encabezaron Jennifer y Francisca.

Al no conseguir la compra de productos esenciales como sal, aceite y no perecibles, hubo muchos -como Francisco y Maite- que se molestaron con ambas. De hecho, fueron los primeros nombres en ser mencionados en la nominación espontánea.

Pero ahora hubo una segunda pelea que desató el llanto de Constanza, una de las jugadoras. Y todo se debió, como podía preverse, por la comida.

“Tienes que hacer espectáculo por algo”

Estaban casi todos en la cocina partiendo una torta, cuando Cony comenzó a decir que quería comer una esquinita del producto. Fue así como, al verla y escucharla, Estefanía la increpó y le dijo “ya comiste, fresca”.

Ante esto, Constanza solo se limitó a responde que era “un chocolatito”. Aunque la situación pudo quedar ahí, ella finalmente decidió manifestarle su incomodidad a su compañera por lo que le dijo.

“Hay suficiente torta para todos”, le señaló Cony a Estefanía, cuando ésta le ordenó a Rubén que le preguntara al resto si es que alguien más quería comer.

“Tú me dijiste ‘ya comiste’, y lo encontré demasiado exagerado por un pedazo de queque. Me hiciste sentir mal”, explicó Constanza.

Lejos de entenderla, Estefanía le replicó y así se inició un diálogo en el que ambas chocaron, ya que ella aseguraba que no era sólo un pedazo de queque.

Finalmente, como guinda de la torta, Estefi repasó a su compañera: “Igual como que tení’ que hacer espectáculo por algo, entonces este es tu momento, ¿o no?”.

Indignada, Constanza se fue de la cocina hacia la habitación, siendo interceptada por Jorge, quien la vio llorar e intentó consolarla.

“No te lo tomes personal, es una tontera (…) Todo depende del grado en que te lo tomes tú”, le repitió.

“Es porque estoy cansada, no he dormido. Qué paja, no quiero estar así”, reflexionó Cony.

Mira acá todo el momento: