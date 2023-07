“¿Ves conmigo una relación de muchos años?”: La intensa pregunta de Bambino a Alessia en GH

Ya han pasado varias semanas desde que comenzó Gran Hermano Chile y hasta el momento la casa ha visto más de un romance entre sus habitaciones, aunque no todos tengan todavía un nombre claro para definir los vínculos.

Sin embargo, la pareja entre Fernando Altamirano y Alessia Traverso ha marcado significativamente a las audiencias, tanto con reacciones de apoyo como de rechazo hacia sus sentimientos.

¿Qué le preguntó Bambino?

“Considerando que este 2023 comenzaste con 20 años, ¿ves conmigo una relación de muchos años en la que te puedas proyectar?”, le preguntó Fernando.

Esto ocurrió mientras compartían de un cálido momento a solas en la habitación en que últimamente han dormido juntos.

“¿No te asusta, por ejemplo, tener 30 después y que no tuviste otro hombre?“, insistió Bambino.

Evidentemente, la pregunta deja ver que él tiene una visión a futuro con la influencer. Y aparentemente, ella parece estar de acuerdo con lo que piensa.

“No… he tenido hartos pololos, no me asusta nada“, respondió segura Alessia ante la intensa duda.

Revisa el momento a continuación: