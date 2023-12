“No se nos pasó por la cabeza fingir”: Irina Karamanos abordó con Fabrizio Copano su quiebre con Gabriel Boric

En un nuevo programa del podcast “Escápate de tu casa”, conducido por Fabrizio Copano, el humorista triunfador en el último Festival de Viña del Mar, entrevistó a Irina Karamanos, ex pareja del presidente Gabriel Boric.

Karamanos, quien cumplió el rol de primera dama mientras estuvo junto al mandatario nacional, abordó por primera vez su quiebre sentimental con Boric.

“Estoy viviendo un momento de gran cambio y en general ha existido un gran respeto para mí persona”, partió declarando.

En ese sentido, apuntó a las distintas presiones que existen alrededor de las relaciones de pareja a tal nivel de exposición y afirmó que “no se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar”.

“Hay un tema de imagen y de mostrar estabilidad, algo muy tradicional, pero eso es como aguantar, aunque todo esté mal. Lo digo no solo por la imagen del Gobierno, sino de las parejas, eso es preocupante y no hay que dar esa imagen y no se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar“, manifestó por la decisión de finalizar el vínculo amoroso.

