Tras seis años sin publicar un disco de estudio, Iron Maiden está de vuelta. El histórico grupo británico de heavy metal anunció los primeros detalles de su nuevo proyecto, Senjutsu, que será lanzado el 3 de septiembre de este año.

Se trata de un álbum doble, que contará con 10 canciones y figurará como el número 17 de la agrupación, que en 2015 estrenó su último disco, The book of Souls.

Lee también: Bajista chileno Ra Díaz debutó como músico de Korn: “No puedo describir lo bien que se sintió”

Otra característica es la influencia nipona con la que cuenta esta nueva entrega, con un Eddie versión samurai como protagonista y un título alusivo a conceptos del país asiático.

We are thrilled to announce the release of Iron Maiden’s 17th studio album ‘Senjutsu’ coming Sept 3rd. Pre-order from Wednesday 21st July.#IronMaiden #Senjutsu #Album pic.twitter.com/snTglOGF6T — Iron Maiden (@IronMaiden) July 19, 2021

El cantante Bruce Dickinson expresó que “estamos todos muy entusiasmados con este álbum. Lo grabamos a principios de 2019´, durante un descanso en la gira Legacy, para que pudiéramos maximizar nuestra gira y aún así tener un largo período de preparación antes del lanzamiento”.

“Hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual y creo que los fans de Maiden se sorprenderán, ¡en el buen sentido, espero!”, aseguró.

El LP contará con diversos formatos, los que estarán disponibles para preordenar a partir del miércoles 21 de julio. Entre estos, un disco estándar y su versión digital; una edición especial de vinilo de mármol rojo y negro triple; y un boxset con CD, Blu-Ray y memoria exclusiva.

Senjutsu will be released on: Standard 2CD Digipak

Deluxe 2CD Book Format

Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl

Special edition Silver & Black / Red & Black Marble Vinyls (from selected retailers)

Super Deluxe Boxset

Digital (Stream & Download)#IronMaiden #Senjutsu #Album pic.twitter.com/zdKJl4dHhW — Iron Maiden (@IronMaiden) July 19, 2021

El sencillo inaugural

El jueves pasado, la “Doncella de Hierro” estrenó la primera canción de Senjutsu, titulada The Writing On The Wall.

El tema, de 6 minutos y 14 segundos, vino acompañado con un videoclip animado por el estudio BlinkInk y dos ex ejecutivos de Pixar: Mark Andrews y Andrew Gordo.

“Estoy muy orgulloso de la forma en que quedó el video. Es más como una mini película, de verdad. Sabía que iba a funcionar cuando Mark diera vida a mi concepto con sus increíbles guiones gráficos”, comentó Bruce Dickinson al medio Blabbermouth.

Revisa la lista de canciones de Senjutsu a continuación: