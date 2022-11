Irreconocible: Así luce la monja italiana que ganó The Voice y que dejó los hábitos para trabajar como camarera

A más de siete años de dar la vuelta al mundo tras coronarse como la gran ganadora de The Voice Italia en 2014, la monja Sor Cristina reapareció con un sorprendente cambio de look que la dejó completamente irreconocible.

Cristina Scuccia, que permaneció un largo tiempo alejada de los escenarios, fue hasta el programa Verissimo de Canale 5 para dar cuenta de su nueva vida, la que actualmente la tiene en España y trabajando como camarera.

Allí, en el país ibérico, la mujer contó en la entrevista que dejó los hábitos y que optó por abandonar completamente de lado la vida religiosa luego de su aparición en el popular programa de talentos.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina“, señaló la mujer durante la entrevista, aclarando, eso sí, que “sigue creyendo en Dios” y que “no tiene intención de abandonar su camino de fe”.

“No entendía quien era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito“, explicó Scussia en el programa, haciendo referencia a su impactante cambio de apariencia.

Asimismo, la ganadora de The Voice manifestó que había “realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultadores”, pero que ahora sonríe “aún más que en el pasado”.

Nacida en el sur de Sicilia en 1988, la monja entró en el convento a los 19 años y saltó a la fama mundial con su audición para The Voice con la canción No One de Alicia Keys, cuyo video actualmente supera los 90 millones de visitas en YouTube.

Revisa imágenes actuales de Sor Cristina: