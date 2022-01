Durante la jornada de este viernes 28 de enero, la periodista, escritora y guionista chilena, Isabel Allende, presentó su última novela titulada “Violeta”.

La historia, relata la vida de una mujer que transcurre desde 1920 a 2020, es decir, pasa por dos pandemia: La llamada “Gripe Española” y el actual COVID-19.

“Tal vez lo más cuerdo sería que la historia se enseñe como se debe enseñar, no solo como la cuenta el vencedor, que suele ser el hombre blanco, sino como la cuentan los derrotados, las voces acalladas, que son las que hay que atraer a los textos de historia. Pero no se puede siempre eliminar aquellos símbolos que nos recuerdan ese pasado, sino revisar ese pasado”, señaló la Premio Nacional de Literatura 2010.

En ese contexto, la también ciudadana estadounidense que está a punto de cumplir 80 años, hizo hincapié a la discusión que hay en Chile con respecto a la violación que relata Pablo Neruda en “Confieso que he vivido”, libro que recoge las memorias del poeta casi en el mismo momento de su muerte.

“Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama […] El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia”, dice el texto de Neruda

“Estamos ante la descripción de una violación, el testimonio de un hombre que cuenta cómo impuso su fuerza y su voluntad sin consentimiento a una mujer pobre”, declaró hace un tiempo a la BBC, Mark Eisner, autor de la biografía del ganador del Nobel de 1971.

“Neruda confiesa que violó a una mujer y las feministas chilenas quieren eliminar a Neruda, y una cosa es el hombre fallado, que somos todos fallados, y otro la obra.”, comentó Isabel Allende.

“Si en el caso de un artista como Neruda nos vamos a quedar con lo que hizo, revisemos su vida privada, pero no eliminemos todo, porque si no ningún títere queda con cabeza. No eliminemos la historia, vamos a revisarla para que se cuente como se debe contar”, sentenció la novelista.