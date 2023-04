Isabel Allende en portada de revista Vogue por lanzamiento de novela sobre migración forzada: “Uno no se adapta”

Isabel Allende es una de las autoras chilenas más leídas en el mundo y hace un par de días se lució en la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica.

La escritora nacional ofreció una entrevista a la prestigiosa revista debido al lanzamiento de su nuevo libro El viento conoce mi nombre, el cual estará en las librerías desde el próximo 6 de junio.

“Son muchas las palabras que Isabel Allende ha hecho suyas a lo largo del tiempo. La arrolladora fuerza expansiva de la escritora chilena puede ser trazada por un torrente de cifras: Más de una treintena de títulos publicados (…) y más de 60 premios y distinciones”, dice la publicación.

De acuerdo con el medio, este nuevo trabajo que presenta la autora de 80 años habla sobre las profundas heridas que produce la emigración forzada y las personas que luchan por sanarlas, por lo que recorre distintos episodios del últimos siglo.

Incluso, Allende detalló en su propia experiencia cuando se vio obligada a huir de Chile a Venezuela en 1975 tras el golpe de Estado y la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“La persona que huye buscando refugio está siempre mirando para atrás, hacia el pasado. No es una elección libre que uno hace, sino que está preso de unas circunstancias desesperadas, por lo que uno no se adapta. Se queda con la maleta a medio hacer y con las llaves de la casa en el bolsillo, que fue lo que me pasó a mí como refugiada política”, señaló la escritora al citado medio.

Así también, como sello de sus producciones literarias, la dimensión mágica que incluye la novela trata temas como ‘el misterio de la vida’. En este punto, Allende habló sobre la muerte de su hija Paula.

“Si te pones a hablar de la posibilidad de que el espíritu de tu abuela te acompañe toda la vida, eso es realismo mágico. A mí me ocurrió con Paula. Ella estaba en coma y yo estaba durmiendo en el piso de arriba. Y se me sentó en la cama y me dijo: ‘Mamá, déjame ir. Ya basta’“, contó.

“Ahora, ¿lo soñé? ¿Fue una visitación? ¿O era tan claro el mensaje en el aire que fue necesario ese momento para que yo aceptara que ya se había hecho todo lo posible? La mente hace eso’”, agregó.