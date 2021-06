“Me saliste bastante tímida, eh”.

Esa es la icónica frase dicha por Mauricio Isla que se supone había sido enviada por el futbolista a Gala Caldirola, en medio del flirteo al comienzo de su finalizada relación y que se terminó convirtiendo en un meme.

Sin embargo, la modelo aseguró en La Divida Comida que “esos audios nunca fueron para mí”.

Al respecto, el propio lateral derecho de la Selección Chilena se refirió a la comentada frase y rarificó las palabras de su ex pareja.

“Me salió de relajado, escuchando música. Se los mandé a una amiga de mucha confianza”, aseguró Isla en uno de sus live por Instagram junto a Claudio Bravo.

Incluso detalló que “iba en el auto, me acuerdo muy bien, iba para la casa y estaba hablando con ella (amiga) y le mandé un audio”.

“Ahí me salió el audio, no me acuerdo nada”, agregó el deportista que milita en el Flamengo. “Te hicieron esa mala jugada, entonces”, le respondió Bravo en relación a que el mensaje fue filtrado.

En tanto que Isla sinceró que “Gala tomó la decisión de decir que esos audios eran para ella”, motivo por el que según indicó no había querido aclarar la situación. Hasta ahora.

“Vi en un programa que ella dijo que esos audios no eran para ella, por eso ahora lo digo, fue hace como 8 años, yo recuerdo a quién se los mandé, pero no lo voy a decir“, sinceró.

Finalmente, remató concluyendo que “me salió bonita la frase”.