Hace un mes y medio, tras sufrir un desmayo, le detectaron el cáncer de colon al recordado Profesor Rossa, que en la vida real es Iván Arenas. El humorista y ex conductor del desaparecido espacio infantil, señaló que el temprano descubrimiento de la enfermedad es esperanzador para un futuro tratamiento, con una operación que se realizará el próximo 6 de enero. Dentro de su preparación para ser intervenido, el médico le recomendó dejar de fumar, a lo que Arenas respondió: “No me pidas que haga lo imposible. He tratado de fumar menos, pero es el único placer estúpido que tengo”, reconoció.