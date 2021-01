El pasado 6 de enero, Iván Arenas se sometió a una operación por un cáncer de colon que terminó con éxito debido a la rápida detección.

Días antes de realizarse la intervención, el recordado Profesor Rossa señaló a CHV Noticias que dentro de las recomendaciones del médico, se encontraba dejar de fumar, a lo que respondió: “No me pidas que haga lo imposible. He tratado de fumar menos, pero es el único placer estúpido que tengo”.

Este viernes, en conversación con el programa Hola Chile de La Red, el comunicador habló de su recuperación, indicando que “no he tenido ningún dolor interno, solamente externo de los tajos normales que te hacen para la operación. Y los primeros días para qué te cuento, comía, baño, de forma instantánea. Y (el médico) me lo había advertido”.

Por este motivo, debió cambiar su estilo de vida y hábitos alimenticios, incluso reveló que ha perdido alrededor de 5 kilos. “Me prohibieron las frutas y verduras. No soy bueno para las verduras, así que no me preocupo tanto. No soy bueno para comer carne”, expresó.

“Extrañamente, (el médico) le puso mucho énfasis a prohibir las bebidas alcohólicas y le dije ‘oye, si no soy un gran tomador… parece que tengo fama de ser un buen tomador”, agregó.

Sin embargo, contó que no ha podido dejar el cigarro pese a las advertencias médicas. “Uno va a tener una muerte dependiendo de lo que uno hace, pero entre broma y broma, yo le dije (al doctor): “yo no voy a fumar ahora. Después de la operación voy a estar una buena cantidad de tiempo sin fumar’. Estoy fumando de nuevo, lo encuentro el descueve”.