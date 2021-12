Durante la noche de este miércoles, Iván Cabrera fue acusado por su ex pareja, Antonella Muñoz, de una serie de maltratos y violación mientras duró la relación.

Muñoz participó de un live de Instagram junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, donde relató que “cuando conocí a Iván, fuimos a un restaurante, y me dice: ‘¿Por qué estás mirando a la chica del al lado? ¿Oye a ti te gustan las mujeres? ¿Le darías algún beso a una mujer?’. Yo le dije sí, la verdad que sí, y entró por ahí”.

“Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar. Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó”, dijo.

Lee también: Tras varias polémicas: Los memes y reacciones que dejó la última eliminación en El Discípulo del Chef

“Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi put… te amo porque eres mi put…, siempre vas a estar conmigo’, y me pegaba”, agregó.

Muñoz además aseguró que Cabrera le habría compartido videos íntimos de este con su actual pareja, Gala Caldirola, y que ella se lo advirtió. “Le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Okey, hablaré con él'”, dijo.

Cabrera anunció acciones legales

En respuesta, el ex participante de El Discípulo del Chef publicó un breve texto en su cuenta de Instagram en el que señaló que “en relación a la entrevista realizada a mi ex pareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes”.

Además, indicó que las diligencias “serán presentadas durante el transcurso del día”.