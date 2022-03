Fue en diciembre del 2021 cuando el bailarín Iván Cabrera fue acusado por parte de su ex pareja, Antonella Muñoz, de maltrato y violación, situación que con el correr de los días sería finalmente desmentida.

Pese a que finalmente el tema se aclaró, el ex participante de El Discípulo del Chef afirmó que vivió duros momentos en los 17 días que Muñoz mantuvo su versión, relatando que se aisló en la casa de su madre para poder reflexionar.

A casi tres meses de ese momento, Cabrera afirmó en entrevista con Las Últimas Noticias que todo lo ocurrido “lo viví como una batalla en la que tuve a mi ejército, y en ese ejército tuve a mis padres, a mis hijos, a mi familia y a mis mejores amigos. Mi ejército se brindó a muerte conmigo”.

Lee también: Polémica atención: Actor Felipe Ríos denuncia a reconocido restaurante de Santiago

El rostro de televisión confesó que recibió comentarios “desafortunados” de las personas en la calle, lo que incluyó una serie de insultos. Pese a esto, admitió que “la peleé, la peleé y la peleé. Fui al frente y pude salir”.

“Tuve a mis hijos Giuliana (8), y Gianfranco (6). Fueron lo más importante. Junto con su madre (Tiffany Magrini) elegimos ser padres y Dios y la vida nos premió con eso. El hecho de preocuparme de ellos me había olvidar todo el resto de las cosas”, agregó.

De igual modo, señaló que su familia y sus amigos más cercanos “nunca me apuntaron con el dedo ni dudaron de mi palabra”, lo que agradeció de manera constante.

“Conozco a Antonella”

En el periodo en que aún no se aclaraba la denuncia, Cabrera confirmó que estuvo más de tres días sin comer, lo que provocó que bajara siete kilos “por preocupado y (por) sentir el corazón destruido, en el suelo, machacado en el piso.

Lee también: La emoción de Daniela Vega tras ser nombrada hija ilustre de Ñuñoa: “Ser mujer me salvó la vida”

“Pero pude aferrarme a esa pequeña chispita que quedaba. Y para mí es un orgullo haberla peleado (…) Miro para atrás y se me aprieta la garganta. Me siento orgulloso de mí. Después de esto nada me va a tirar al piso”, añadió.

Consultado sobre qué opinión tiene de su ex pareja, Cabrera indicó que “yo conozco a Antonella, sé quién es. Sé que cuando dijo lo que dijo, en ese momento no estaba bien emocionalmente. No estaba siendo bien asesorada. Por ende, quien hizo eso no era una persona que estaba con sus cinco sentidos”.

“Yo le pedí a Dios que le diera tranquilidad, claridad y hazle ver que cometió un error y que se podía reivindicar. Y te juro que cuando lo hizo, no lo podía creer. Sólo me quedó darle gracias a él”, concluyó.