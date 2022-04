Iván Cabrera responde a dichos de Gala Caldirola en entrevista con Pamela Díaz: “Me dieron un poquito de lata”

Iván Cabrera rompió el silencio tras los recientes dichos de su ex pareja Gala Caldirola, quien en entrevista con Pamela Díaz, calificó en su romance como “un pequeño error”.

“No tengo relaciones desde la última relación que tuve… si se puede llamar relación”, dijo la modelo española, quien sin entregar el nombre, sostuvo -entre risas- que “fue un amigo con derecho”.

“Después de una ruptura matrimonial, era obvio que iba a elegir mal”, afirmó, lo que hizo que Díaz soltara una gran carcajada.

En entrevista con Me Late Prime, Cabrera respondió a las declaraciones de Caldirola: “Los comentarios que hizo en esta entrevista me dieron un poquito de lata, y no porque se dijera eso específicamente, sino porque claramente cómo yo fui también en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento”.

“Lamentablemente, luego de las situaciones que ocurrieron, se malinterpretó todo, se arruinó todo”, agregó, haciendo referencia a las acusaciones de maltrato y abuso sexual realizados por su ex pareja Antonella Muñoz, que luego fueron desmentidas por la propia denunciante.

En diálogo con el citado medio, el bailarín también aseguró que tuvo la oportunidad de conversar con Gala tras el polémico quiebre. “Nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y es eso lo importante”, afirmó.

“La entrevista que le dio a Pamela Díaz fue semanas después de lo ocurrido (separación) y ella me contó que por estar asustada y con miedo, que son entendibles, había dicho lo que dijo”, aclaró.