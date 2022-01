El reciente sábado 15 de enero, la ex polola de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, pidió disculpas públicas al bailarín mediante dos videos que publicó en sus redes. “Desmiento todo“, dijo tras las denuncias que realizó en un live de Instagram con la periodista Cecilia Gutierrez.

Las declaraciones de su ex pareja, tuvieron graves repercusiones en su vida. La primera, la suspensión del programa televisivo “Aquí se baila“, y la segunda, su quiebre amoroso con la española Gala Caldirola.

“Fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida”, publicó en sus redes sociales el ex participante de El Discípulo del Chef. Asimismo, radio Agricultura emitió el domingo por la noche una entrevista grabada el 10 de enero, en la cual Cabrera habló sobre su “difícil momento personal”.

Iván aseguro que días previos a la entrevista, Muñoz le dijo que él le había hecho brujería, que era el demonio y que lo iba a perder todo. En ese sentido, reveló que iba camino a un evento cuando escuchó la entrevista de su ex en vivo. “No podía creer lo que estaba diciendo. Hablando de pruebas, que tenía todo lo necesario para culparme. Le dije a mi primo ‘me acaba de acusar de violación, de que yo la metí en drogas y que la forzaba a hacer cosas’. Yo sabía lo que esto iba a generar”, señaló.

Recibí una cantidad de mensajes que yo era lo peor del mundo. No sabía como decirle a mi mamá, a mi papá. Pensé inmediatamente en mis hijos. Me llamó mi ex (Tiffany Magrini”. Me entero de esto, y entré en dos días terroríficos donde vi todo oscuro”, declaró.

En ese momento, contó que sus dos hijos fueron llevados con su madre a la playa para evitar que ellos pudieran escuchar algún comentario de sus amigos.

“Sabiendo que no era culpable, de lo que se me acusaba, tenía la duda de cómo lo iba a hacer. Nunca me había visto envuelto en alguna cuestión legal. Ella solo quería perjudicarme. Que me sacaran del programa y que yo trabajara en otra cosa”, reveló Iván.

“Si tuviera que trabajar limpiando waters para darle una vida mejor a mis hijos lo voy a hacer. Me da lo mismo que me quiten la tele, me da lo mismo, pero que mis hijos crean que su papá es un criminal, un violador. Yo estaba en un sillón mirando el balcón de un quinto piso diciendo: ‘Si me tiro, tengo que saltar muy alto y de cabeza, tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y más encima acusado”, relató emocionado.

“Luego, vi que esa no era le mejor opción y me fui a la pieza, me saqué mi cinturón, te lo juro por Dios, lo pasé por la cuestioncita, me lo puse (en el cuello) y en la cama hice así (simula tirarlo). En ese momento, imaginé la cara de mi hija sufriendo por lo que yo iba a hacer, y sentí súper injusto a final de cuentas, generarle ese trauma a mis hijos, a mis padres y hermanos. No sé de dónde saqué fuerza, porque veía todo oscuro, me saqué la cuestión y dije no”, expresó.

“Como no soy culpable, fui a la PDI y dije ‘quiero que se me investigue’. Me pongo en plena disposición, presto mis cuentas de teléfono, mis redes sociales, correos, computador, lo que quieran. En casi diez días he bajado casi seis kilos. Tuve que salir de la PDI e ir donde un psicólogo, para poder afrontar el tema”, detalló.

Consultado este lunes por Las últimas Noticias, Cabrera indicó que no tiene nada más que decir y que el tema ya está en manos de su abogado.

Por otra parte, desde Canal 13, a raíz de los hechos acontecidos, acordaron que Iván podría retomar sus actividades en el programa “Aquí se baila”, y aseguraron que ingresará nuevamente a la competencia dentro de los próximos días.