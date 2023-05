Iván Cabrera reveló el porqué de su reconciliación: “¿Creen que yo hoy solo estaría con una mujer por ser bella?”

Desde que Iván Cabrera confirmó el renacer de su matrimonio tras más de 4 años separados, en sus redes sociales se ha encargado de dejar en manifiesto su amor por su esposa, Titi Magrini.

Fue a comienzos de mayo cuando surgieron las especulaciones en torno a esta reconciliación, lo que luego fue abordado por ambos en conversación con LUN.

De hecho, fue la propia esteticista quien aseguró que nunca dejó de amar al bailarín, revelando que “siento que estamos conociéndonos de nuevo en estas nuevas versiones. Los dos mejoramos nuestro carácter”.

A raíz de esto, son diversas las dudas sobre este reencuentro y así lo han manifestado los seguidores del ex Yingo.

Aprovechando la ya conocida interacción en que los usuarios le pueden hacer preguntas y él responderlas en Instagram, Iván compartió un extenso mensaje en alusión a una consulta que decía “qué te hizo clic para volver con tu esposa”.

Al respecto, señaló que “el día de hoy con 40 años, luego de diferentes experiencias y no solo amorosas, he crecido enormemente. Hoy veo y admiro cosas que antes no percibía, la belleza física de mi esposa es indiscutible, pero ustedes creen que yo hoy solo estaría con una mujer por ser bella?“.

“Ella también ha tenido un tiempo de crecimiento donde cometió errores, donde tuvo que aprender, donde acertó, donde vivió muchos episodios que también le hicieron crecer”, continuó.

“Ella fue mi compañera 10 años, me casé con ella por todas las de la ley y es la madre de mis hijos, o sea, no es cualquier persona”, explicó.

Pero respondiendo concretamente la pregunta, apuntó a que “lo que me hizo clic fue que la miré a los ojos, se puso a hablarme, me pegué en su boca y lo único que quería era derretirme en ella”.

Mira su post acá: