Iván Cabrera respondió a acusaciones de VIF en su contra: “Todo lo que me hizo vivir fue generado por su adicción”

Luego de las delicadas acusaciones de violencia intrafamiliar contra Iván Cabrera por parte de su ex pareja, Antonella Muñoz, el bailarín salió a responder con todo a través de sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde el ex Discípulo del Chef hizo sus descargos sobre las denuncias en varias y extensas publicaciones.

“No imaginan lo difícil que es ser acusado injustamente de violencia intrafamiliar por la mujer que amas, más cuando mi intención fue apoyarla y demostrar al mundo que todo lo que me hizo vivir anteriormente había sido generado por su adicción“, partió diciendo Cabrera.

Luego, reclamó que tomar una postura de “mujer indefensa” cuando Ríos es “multicampeona nacional” de Jiu Jitsu le parece “injusto con las verdaderas víctimas de este grave delito”.

“He justificado cada uno de sus errores y arrebatos culpando a las drogas. Apoyándola desde que me contactó arrepentida después de pasar un periodo de desenfreno en Argentina y asumir que sus declaraciones habían sido falsas”, continúa su comunicado.

“Hoy tengo consciencia que no era mi deber y no soy la persona apropiada para salvarla de este flagelo, sin embargo todo lo que hice siempre fue desde el amor y tratando de recuperar la salud física, emocional y psicológica de la mujer que amaba”, agregó Cabrera.

“Confío en la justicia”

Además, el conocido rostro televisivo anunció que seguirá el curso de la investigación judicial y que llegará hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

“Confío en la justicia y seguiré el proceso hasta la última instancia, incluso retomando mi defensa cuando me auto-denuncié a fin de demostrar mi inocencia ante los hechos expuestos en el live de 2021. Proceso jurídico que fue pausado por su retracto ante los medios de comunicación y la petición que me hizo personalmente de no abandonarla por el arrebato que había tenido, sabiendo que todo el mundo estaría en su contra por ocasionar una verdadera tragedia en mi vida”, reveló.

Luego, desclasificó complejas situaciones que Antonella habría vivido tras su denuncia en el live de 2021, ocasionadas por conductas irresponsables de su parte.

“Mientras yo estaba detenido injustamente, cuando mi intención no era otra que protegerla de que se hiciera daño y evitar que siguiera consumiendo, ella había constatado supuestas lesiones y al salir de ahí se dirigió a una pool party clandestina“, contó.

Y añadió que “en la noche siguiente, asiste a una fiesta electrónica en el club donde trabajaba (noche que tenía libre), lugar del que fue despedida posteriormente por comportamiento indebido, faltas de respeto hacia uno de sus superiores y no presentarse a trabajar al no estar en condiciones adecuadas para ello”, dijo.

Cabrera concluyó expresando que “la VIF es real, existe, no es una exageración ni un invento. Por lo que me parece justo mencionar que no es provocada sólo por hombres, sino también por mujeres con o sin ventaja física mediante golpes, insultos, amenazas, manipulaciones, etc”.

Hasta el momento, Muñoz no ha respondido a las declaraciones de su ex pareja, Iván Cabrera.