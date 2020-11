Luego de su separación con Marlene De la Fuente, una serie de acusaciones han apuntado en contra del periodista Iván Núñez. Y tras semanas de silencio, decidió utilizar su cuenta de Instagram para entregar su versión de los hechos.

En primera instancia, Núñez declaró que “me permito utilizar este espacio para aclarar diversas informaciones y noticias falsas que han salido en las últimas semanas sobre mi”, aludiendo a los rumores que establecían que el periodista había sacado a sus hijos como carga de Isapre luego de su separación.

Lee también: Mónica Godoy en picada contra quienes no usan mascarilla: “¿De verdad piensan que esto ya fue?”

“Mis hijos están en el mismo sistema privado de salud desde su nacimiento y en la misma Isapre hace más de una década”, agregando que también “es totalmente falso” que haya solicitado una reducción de su pensión alimenticia y eso “consta en el Tribunal de Familia”.

Por otra parte, Núñez afirmó que “he cumplido íntegramente con la pensión fijada por el tribunal. Y no sólo eso: los gastos que pago mensualmente (porque es mi deber de padre) son prácticamente el 300% de lo fijado por el tribunal”.

En cuanto a su separación en sí, el periodista indicó que hace un año y tres meses se separó de Marlene De la Fuente, donde “por cierto he cometido errores (…). Los he asumido y lo seguiré haciendo”.

Descartó también el haber mantenido una relación paralela con quien ahora es su actual pareja, explicando que “se ha afirmado que llevé a mi actual pareja ‘el verano del año pasado’ al sur. Eso no es así. Fuimos este verano, meses después de separarme” y que incluso en “la fecha señalada ella ni siquiera conocía Chile”.

Lee también: “El dolor ha sido lo más difícil”: Daniella Campos continúa hospitalizada tras operación de dos tumores

El periodista además afirmó que junto a su actual novia “vamos a tener un hijo” y que “también es verdad que es extranjera y que ha sido un apoyo invaluable y un refugio en estos momentos duros”.

Finalmente, Iván Núñez informó que se querellará y presentará una demanda civil ante estas falsas informaciones que fueron difundidas, asegurando “si alguien quiere hablar de mi puede seguir haciéndolo, pero a mis hijos los deben dejar tranquilos. A mi pareja embarazada la deben dejar tranquila. Ellos no son culpables de mis yerros. Estar en un trabajo público no me impide defenderme con las herramientas jurídicas”, sentenció.