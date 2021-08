En el tercer capítulo de El Discípulo del Chef, el bailarín Ivan “Potro” Cabrera recordó la historia familiar de su padre, lo que lo hizo emocionarse hasta las lágrimas.

En la prueba por equipos, que consistía en preparar un menú peruano, Cabrera estuvo a cargo del pisco sour, instancia en la que no pudo evitar recordar a su padre, quien actualmente es barman.

Mientras preparaba el cóctel, el “Potro” reveló que “para mi es sumamente importante ya que mi papá es barman, estudió coctelería y todo eso… Bueno, a mí no me da vergüenza para nada, porque es una historia maravillosa, pero era alcohólico”.

“Cuando nació mi hermano, que nació con un síndrome hipotonico que no podía caminar, mi papá hizo una manda y dijo que no tomaba ni una gota más de alcohol si mi hermano caminaba”, continuó el bailarín.

“Caminó a los dos años y, al día de hoy, son 34 años que mi papá no toma ni una gota de alcohol”, agregó con una sonrisa en su rostro.

Luego de eso, Cabrera comentó que se siente bastante cercano a la coctelería debido a su padre y que la preparación que realizó “era para él… Me emociono, hablar cualquier tema que tenga que ver con mi familia, o sea… mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, por supuesto. No quería quedar corto, así que espero no haberte defraudado”, concluyó emocionado.