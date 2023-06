Ivette Vergara confesó los complejos que tuvo de pequeña por su aspecto físico: “Me reconcilié con mi cuerpo”

En el último episodio de su programa de YouTube, Sin Editar, Pamela Díaz recorrió las instalaciones de TVN y entrevistó brevemente a Ivette Vergara, quien venía llegando de entrenar.

En la conversación, La Fiera resaltó la belleza de la animadora de televisión, a quien comparó con Jennifer López. “Eres morena, guapa y tienes poto como ella”, le dijo.

Luego, Ivette le confesó a la conductora del espacio digital que cuando era más joven siempre se acomplejó de su aspecto físico, especialmente por su trasero.

“Siempre fue mi tema. Ahora me gusta, pero cuando chica no me gustaba“, reveló la esposa de Fernando Solabarrieta.

“Este cuerpo, este cuerpito que ven, ahora me gusta, ahora me reconcilié con él, pero cuando tenía 12 o 13 años… yo soy potona, soy tutona, entonces me decían ‘la alcachofa’, era lo más suave que me decían”, le confesó a La Fiera.

Acto seguido, su interlocutora la dejó cordialmente invitada a su programa, algo que Ivette aceptó con notable entusiasmo.