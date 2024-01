Ivette Vergara sinceró su secreto de belleza para estar saludable a sus 51 años

Ivette Vergara llamó la atención en redes sociales luego de que revelara el “secreto” de su belleza. Cabe destacar que ella tiene 51 años de edad y asegura no haberse intervenido con ningún tipo de retoque estético.

Sin embargo, sí contó que está utilizando ciertos productos que estarían ayudando a su apariencia saludable y joven, lo que contó en un capítulo de “Morandé Te Ve“, un programa que se transmite a través de YouTube.

¿Cuál es el secreto de Ivette?

Ella reveló que está usando y trabajando con una marca orientada al rubro de la dermocosmética: “Tiene que ver con salud, bienestar y belleza. Es una marca americana de productos de antienvejecimiento”, contó.

“Me contactaron hace cuatro años para darme a conocer unos productos. Soy súper poco crédula en ese tipo de cosas, pero siempre había pensado en emprender para no depender de la tele”, agregó.

Y así, algo que comenzó como una prueba se volvió un proyecto mucho más importante: “Viajé a Estados Unidos a conocer el laboratorio. Aluciné, porque me mostraron un reportaje que le había hecho Discovery Channel acerca de la ciencia que había detrás de la marca”, añadió.

De esta manera, ahora Ivette no sólo utiliza los productos de la marca, sino que los distribuye en Chile y posee un cargo en el directorio de la empresa.

Según lo que relató, esta marca comercializa “tecnologías antienvejecimiento, máquinas para la caída del cabello, las arrugas, ojeras, colágeno, reductor para la guata”.

“Siempre me preguntan si me he puesto colágeno o ácido hialurónico, nada. Si hay algún médico que me ha puesto algo, que escriba, que llame, le doy la autorización para decir ‘yo fui’”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en