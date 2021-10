Una fuerte polémica se desató luego de que el reggaetonero colombiano J Balvin lanzara la canción Perra, en cuyo videoclip se mostraban algunas imágenes a todas luces misóginas y sexistas, que rápidamente generaron una ola de críticas hacia el autor.

Además de los cuestionamientos por parte de los fans, quienes se manifestaron a través de las redes sociales, la producción de Balvin incluso fue comentada por Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de su país de origen. “La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar”, fue lo que sostuvo la autoridad.

Este lunes, el colombiano se dirigió a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, pidiendo perdón por el contenido expuesto. “Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra”, dijo.

Asimismo, el artista expresó en sus historias de esta red social que “esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, agregando hacia el final del comunicado “madre, discúlpame, la vida seguirá siendo mejor cada día”.

Luego de esta situación, fue el mismo rapero quien decidió bajar el videoclip de YouTube, para luego volver a subir uno en que se muestra un guion diferente y en que no exhibe los elementos que ya tuvieron una pésima respuesta. No obstante, pareciera que la gente no olvidará tan rápido esto, ya que siguen lanzándole mensajes negativos en relación a lo que fue ese primer video.

Mira a continuación las declaraciones del músico