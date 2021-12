Controversia causó el cantante latino J Balvin tras ganar un premio en categoría africana.

En la séptima edición de (AEAUSA) realizada en Nueva Jersey, Estados Unidos, el cantante fue galardonado como el “artista afrolatino del año“.

Tras el reconocimiento, el colombiano no tardó en ser criticado en las redes sociales debido a que “no tiene raíces africanas”.

Tras la polémica, el intérprete de ¿Qué más Pues? se refirió a este hecho en sus historias de Instagram, señalando que “no soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”. Sin embargo, borró las declaraciones minutos después.

Comentarios como “solo recuerden que el premio que ganó J Balvin fue robado a una persona “, “¿en que pensaron quienes entregaron este reconocimiento”, “lo apropiado es NO recibir el premio”, fueron manifestados por los usuarios de redes sociales.

