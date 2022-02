El popular cantante colombiano J Balvin vive un difícil momento: Desde principios de febrero su madre, Alba Mery Balvin, está internada por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por lo mismo, en el día de cumpleaños de su mamá, el artista decidió sorprenderla con una serie de regalos, globos y flores que llevó hasta el hospital en donde la mujer se encuentra internada.

Del mismo modo, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó unas emotivas palabras que emocionaron a sus seguidores, amigos y familiares.

Lee también: Artur Logunov reapareció en televisión y criticó duramente a Putin: “Cómo puede ser tan falso y traicionero”

View this post on Instagram A post shared by rastreando famosos (@rastreandofamosos)

“Quiero celebrar tu cumpleaños y aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero”, comentó J Balvin.

Asimismo, confesó: “Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el COVID-19″.

“Eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, finalizó el cantante.

Lee también: “Oren por mis dos patrias”: Las sentidas palabras de Lola Melnick por el conflicto entre Rusia y Ucrania