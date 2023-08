¡Usted no lo haga! J Balvin fue mordido por un mono y este es el video que muestra el momento exacto

Numerosas reacciones generó el artista J Balvin entre sus seguidores tras publicar su último video en las redes sociales, que ya cuenta con más de 2 mil comentarios y sobre 200 mil reproducciones.

Pasando un divertido momento compartiendo con unos monos se le ve en un comienzo al cantante, quien incluso les dice “chócala”, sin embargo, los animales tenían otro plan con el colombiano.

J Balvin siendo mordido

Mientras se grababa inesperadamente el cantante gritó de dolor, ya que uno de los monos lo mordió en su mano con la que intentaba hacerles cariño.

El intérprete de Mi Gente se tomó el incidente con humor y dejó el registro en su perfil de Instagram junto a la frase “¿Qué me pongo pa’ la mordida? Que no me pase la del hombre araña“.

No obstante, esta situación preocupó a algunos de sus fanáticos, quienes le recomendaron lo que se debe hacer si te muerde un animal salvaje. “Vacúnate contra el tétanos”, le escribió un seguidor.

Mientras tanto, otros usuarios de redes sociales sacaron sus más ingeniosas razones por las que el mono más adulto lo había atacado. “El papá le prohibió la amistad”, “papi, él iba a sacarte los piojos y le faltaste el respeto” y “hasta la mona le persigue, y ya se puso celoso el esposo jaja”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Revisa el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin)

Síguenos en