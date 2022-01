Un emotivo gesto tuvo el cantante colombiano José Osorio, conocido mundial como J Balvin, quien anunció que regalará un par de zapatillas a un fanático suyo que fue motivo de burla en TikTok.

Se trata de un niño que se volvió viral en los últimos días luego de que presumiera, con mucho orgullo, que su madre le obsequió una replica del calzado lanzado por el artista, el cual es especial porque son un modelo retro y único.

Sin embargo, el pequeño aclaró que eran réplicas ya que su mamá no tiene el dinero necesario para comprar el producto, siendo blanco de críticas por parte de diversos usuarios en la mencionada red social.

Lee también: La reflexión de Nathy Peluso que dividió a las redes: “Hay más personas feas en el mundo que lindas”

“No me importa que mis tenis (zapatillas) sean piratas, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá. No me van a lastimar”, comentó en dicha ocasión.

A raíz de esto, el artista anunció en TikTok que obsequiará las exclusivas zapatillas al niño, lo que fue aplaudido por todos los fanáticos del intérprete de Ginza, Rojo y AM, entre otras reconocidas canciones.

“Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por estar agradecido con tu familia y los que te aman”, dijo Balvin en un escueto mensaje que ya tiene más de 20 millones de reproducciones.

Lee también: Tita Ureta reveló cómo le pidieron matrimonio mientras practicaba surf en Costa Rica

Cabe mencionar que a mediados de marzo, el artista de 36 años iniciará una gira por diversas ciudades de Estados Unidos, aunque aún no está contemplado que venga a Sudamérica.