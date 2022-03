Justin Rafael Quiles Rivera, mejor conocido como Justin Quiles o J Quiles, es un artista y compositor estadounidense con ascendencia puertorriqueña, considerado uno de los grandes artistas de la escena musical urbana actual a nivel mundial.

En 2010 se dio a conocer con el hit Algo Contigo. Para 2011, llegó su primer álbum La Formula Musical y en 2014, alcanzó el éxito con su sencillo Orgullo. Ha colaborado con Becky G, Kevin Roldán, Farruko, Maluma, J Álvarez, Natti Natasha, Cazu, Lenny Tavárez, entre muchos otros cantantes. DJ No Pare, Impaciente, Hora Loca y Cuaderno, Dime Dónde, y Ropa Interior son solo algunos de sus éxitos.

Justin, nació en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, sin embargo, emigró a Puerto Rico cuando tenía dos años. Una vez en el país caribeño, a pesar de la falta de recursos, el cantante logró superar los obstáculos y con un arduo trabajo logró a ser uno de los cantantes más cotizados en el género del reggaetón.

Lee también: Bizarrap se desmarca de polémica tras “tiraera” de Residente a J Balvin: “Yo no estoy en contra de José”

Una de sus curiosidades es que formó parte del soundtrack oficial de la película Rápidos y Furiosos 9, específicamente en el tema Real en el cual también colaboraron Dalex con Konshes. En 2018 fue nominado en los Premio Paoli 2018 en las categorías Cantante y Compositor Latino del Año y Embajador Humanitario, resultando ganador en ambas.

Su tema más exitoso hasta el momento se titulada DJ No Pare Remix, en el cual cuenta con la participación de Natti Natasha, Farruko, Zion, Dalex y Lenny Tavárez. Actualmente cuenta con más de 390 millones de reproducciones en Youtube.

Actualmente tiene 3 álbumes de estudio: La Promesa (2016), Realidad (2019) y La Última Promesa (2021), los cuales lo han llevado a lo más alto de la música urbana, presentándose este viernes 18 de marzo en el festival internacional Lollapalooza, el cual se desarrollará en el Parque Bicentenario de la comuna de Cerrillos durante este fin de semana.

En conversación con CHVNoticias, el cantautor tuvo palabras para hablar sobre su faceta como compositor, sobre el porqué del contenido de sus letras de carácter románticos, y sobre lo que será un nuevo concierto en tierras nacionales y posibles colaboraciones con artistas chilenos emergentes.

J Quiles

Al ser consultado sobre qué tipo de concierto ofrecerá en Lollapalooza Chile aseguró: “Van a ver a un J Quiles comenzando con lo nuevo, pero también tengo una sesión de puro clásico. Temas como orgullo, esta noche, si el mundo se acabara. Voy a cantar muchas canciones, pero son tantas que no se si me dará el tiempo. Tenemos un show montado bien chevere, con bailarinas, visuales, juegos de luces, tenemos todo ready para romper mañana en el Lolla”.

Asimismo, una de las más recientes publicaciones de J Quiles en Instagram indicaba -como broma- que quería dejar de cantar y dedicarse al modelaje. “Van de la mano. Yo lo digo bromeando pero me gustaría hacer las dos. He sido portada de varias revistas, me está gustando esta nueva faceta de modelo. Me estoy viendo bello”, señaló en primera instancia entre risas.

Su faceta como compositor

J Quiles no solo destaca por su buena manera de cantar, sino que por su creatividad a la hora de escribir canciones. “Siempre que compongo pienso en cosas que pasan en la vida real. Eso le ha pasado a todo el mundo, a lo mejor conoce a un chico y después ve al amigo, y dice porqué no conocí al amigo primero (con relación al tema La Amiga). A nosotros también nos pasa. Cuando escribí esa canción estaba pensando en cosas raras de la vida“, precisó.

Lee también: No solo fue Residente: Las “tiraeras” más épicas en la escena del Reggaetón

“Cuando escribí orgullo, a veces el orgullo nos mata y no queremos llamar a esa persona. Me gusta redactar cosas que pasan en la vida real en canciones y me pongo a escribir. Depende de como me sienta. Como me sienta es como escribo”, añadió.

No obstante, J Quiles también se ha dedicado a escribir temas de otros artistas. “A mi me encanta componer. Escribo todas mis canciones, escribo para mucha gente, y he trabajado con casi todo el género. Balvin, Don Omar, Karol G, Becky G, Annita, Wisin y Yandel, Natti Natasha, es una lista larga, para muchos artistas. Temas que han sido éxitos mundiales gracias a Dios, Bichota es una, Las Nenas, o Rojo, incluso me llegó un premio de compositor”, destacó entre aplausos.

“Siempre estoy abierto a componer, es algo que me gusta hacer, nunca dejaría de hacerlo. La gente me dice porque no guardas esas canciones para tí, es que yo tengo muchas canciones ya mías y escribo tantas que las tengo que repartir, no puedo sacarlas todas, son muchas”, agregó.

La “tiraera” de Residente a su amigo Balvin

Recientemente, el rapero puertorriqueño Residente, lanzó una “tiraera” en contra de J Balvin quien es amigo y “familia” con J Quiles. Al ser consultado sobre la situación, manifestó que las tiraeras siempre han sido parte del género.

“Balvin no es un artista de tirar, el nunca ha hecho tiraeras, como que no combina. Ya si fuera con otra persona, Residente y Cosculluela, ahí habría una buena riña, pero yo creo que había un rencor ahí, algo pasó, y Residente zumbó lo que tenía que zumbar. Balvin es mi hermano, es familia, a Residente no lo conozco mucho, pero sé que es muy talentoso.”, detalló.

El éxito de sus canciones

J Quiles, entre tantas otras colaboraciones, ha trabajado recientemente con la reggaetonera argentina Cazzu, o con la brasileña Annita, y afirmó que siempre “la música sigue evolucionando“.

Lee también: Por qué Daddy Yankee sigue siendo el Big Boss del reggaetón: Expertos responden

“A veces volvemos al pasado, con esos ritmos que son de los tiempos de antes. Lo importante es hacer buena música y que la gente disfrute. Buscar conceptos diferentes de qué hablar. Siempre hay maneras de desarrollar una canci´no de forma distinta”, explicó.

No obstante, el creador de éxitos como Esta Noche o Nunca Imaginé, asegura que la clave para el éxito es mantenerse fiel a un estilo, pero siempre haciendo algo diferente.

“Es el estilo mío. Tengo esa línea que la gente busca de J Quiles, como Orgullo o Colorín Colorado, como las de antes, así fue que la quise hacer, para que la gente pudiera recordar. La Botella también es un tipo de canción que a la gente le gusta. Gucci es algo totalmente diferente a lo que la gente acostumbra. Siempre hago algo diferente, y algo que zumbe con el estilo J Quiles, para darle a los fanáticos lo que quieren”, expresó.

Música chilena y próximo concierto

Al ser consultado sobre los artistas emergentes chilenos, dijo que “antes no los conocía mucho”, pero que ahora eso ha cambiado. “De los primeros que conocí fue Tommy Boysen, luego Pablo Chill-e, Kiddtetoon, Cris Mj, y Paloma Mami, que tiene un estilo diferente así como americano. Las puertas siempre están abiertas para colaborar con artistas de acá“, adelantó.

“Estamos planeando un concierto en Chile por acá. Desde el 2019 que no venía. Creo que ya es el momento de dar un concierto de Justin Quiles por acá“, puntualizó Justin.

Lee también: Con homenaje a Daddy Yankee y Wisin: Así es SAOKO, el nuevo video de Rosalía que mezcla reggaetón y jazz

Finalmente, envió un mensaje para aquellos que se están aventurando en la música y les queda un largo futuro por delante: “Yo siempre digo es que traten de buscar la diferencia, que no se pierdan en lo mismo, así uno se mantiene relevante. Yo llevo como ocho años de carrera, siempre me he mantenido haciendo cosas diferentes, pero nunca perder esa esencia tuya que a la gente le gusta, pero entremedio hacer cosas distintas”.