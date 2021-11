Este sábado por la noche un nuevo capítulo de La Divina Comida se tomó las pantallas de Chilevisión. En esta oportunidad, quienes compitieron por convertirse en el mejor anfitrión de la noche fueron María Eugenia Larraín, Iván Cabrera, Felipe Izquierdo y Jacqueline Pardo, quien reveló una anécdota con su hijo Arturo Vidal.

En la noche en que se desempeñó como anfitriona, la ex participante de El Discípulo del Chef recibió regalos por parte de sus compañeros de programa. Fue el obsequio que le llevó Izquierdo el que le permitió contar una historia relacionada al volante de La Roja.

Tal como se pudo ver en el capítulo, el comediante le entregó un pack de peluquería. Al ver esto, Jacqueline Pardo le reveló a sus compañeros que ella estudio peluquería y es estilista profesional, dando a conocer el especial motivo por el que no ejerció.

En medio de la conversación en el programa culinario, Pardo reveló: “Yo estudié todo esto, pero Arturo no me dejó trabajar”. Para explicar esa confesión, la madre del volante dijo que “cuando Arturo empezó a jugar en Colo Colo, un año antes yo empecé a estudiar, saqué tercero y cuarto (medio), y después pasaron como dos o tres añitos y dije ‘quiero estudiar’ y saqué mi título de estilista profesional”.

Tras esto, Jacqueline Pardo recordó: “Yo estaba más contenta que la cresta, con espejos, con todo. Y bien contenta le digo al Arturo, mira mi bebé, para poder trabajar, mira“.

“‘¿Qué es eso?’, me dice Arturo. Le digo ‘la peluquería que me hice'”, continuó diciendo la ex integrante del equipo azul en el programa culinario de Chilevisión.

La reacción de Arturo Vidal

Al enterarse de esto, según explicó Pardo en el programa, Arturo Vidal le entregó una tajante respuesta para que ella no se desempeñara en su emprendimiento. “Él me dice ‘te has sacado la chucha toda la vida por nosotros. No más’. Si estudiaste es para ti, no para que trabajes”, expresó.

Jacqueline Pardo finalizó su relato diciendo que “esa es mi historia. Arturo no me dejó ejercer mi profesión”.