Jada Pinkett por cachetada que protagonizó Will Smith para ‘defenderla’: “Él fue quien exageró”

Han sido días duros para la carrera de Will Smith. Esto después de que golpeara en el escenario de los Oscar a Chris Rock, luego de que el humorista bromeara sobre la calvicie de su esposa y quien padece alopecia.

Tras dos semanas, Jada Pinkett-Smith ha mantenido su silencio y no se ha referido directamente a lo sucedido. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz consignó a Us Weekly que ambos están de acuerdo en que “él fue quien exageró”.

La fuente afirmó que “ella no es una mujer que necesite ser protegida. Él no necesitó hacer lo que hizo”.

Además, aseguró que Jada no estaría enojada con Will, pero sí pensaría que el actor “no debió hacer aquello” y que “desea que no hubiese pasado”.

Durante el pasado miércoles, se reportó que Will Smith fue internado en un centro rehabilitación a raíz de este incidente.