Jajá Calderón anunció acciones legales contra Claudio Reyes tras agresión: “Terminé con crisis de pánico”

Nuevamente, el polémico humorista Claudio Reyes está en el ojo del huracán tras revelarse una presunta agresión en que habría atacado con golpes e insultos a Jajá Calderón en una cena en que estaban reunidos un grupo de cómicos.

El arrebato del intérprete de Charly Badulaque lo dio a conocer Óscar Gangas en el programa de TV+ Sígueme y te sigo, donde contó que “Claudio Reyes agredió sin motivo aparente a Jajá Calderón. Nosotros quedamos choqueados, ‘¡soy el huaso más fome, la que te parió, llevas media hora hablando del presidente payaso!’”.

Como es de conocimiento público, Reyes es un ferviente opositor al gobierno del presidente Gabriel Boric, por lo que se presume que el supuesto arranque de ira habría sido desatado por la imitación que Calderón preparó sobre el mandatario.

Pasados los días, el hecho fue confirmado por el propio Juan Luis Calderón, nombre real de Jajá Calderón, quien en entrevista con La Cuarta aseguró que el ataque “fue muy fuerte” y que le trajo graves consecuencias.

“Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la Justicia la que determine responsabilidades”, agregó.

De esta manera, Calderón anunció que próximamente iniciará acciones legales en contra del comediante detrás del personaje de Charly Badulaque.

Respecto al chiste que habría originado la molestia de Reyes, la víctima afirmó que “yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU”.

Fue en ese contexto que Reyes se paró de su asiento y le propinó diversos golpes. “Fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener”, detalló.

“Terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente”, dijo al ser consultado sobre las secuelas después del altercado.

Cabe mencionar que la agresión ocurrió el pasado jueves en medio de una reunión entre comediantes y otras figuras del espectáculo, quienes suelen juntarse a jugar fútbol.