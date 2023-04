Jajá Calderón se emocionó al recordar pelea con Claudio Reyes y que lo dejó en terapia: “Me aforró 3 cornetes”

A mediados de marzo quedó al descubierto la pelea que protagonizaron Juan Luis “Jajá” Calderón y su colega Claudio Reyes. Una discusión que, según trascendió, terminó a los golpes y con anuncios de acciones legales de por medio.

Sin embargo, uno de los implicados decidió entregar su versión detallada e incluso reveló cuál fue el chiste que originó al gresca.

En su participación en el programa Not News, Calderón señaló que los golpes que recibió de parte del humorista provocaron que perdiera un diente y además, dijo, debió iniciar una terapia para superar lo ocurrido.

Concretamente, la pelea fue durante una supuesta reunión de amigos comediantes, momento en que lanzó el siguiente chiste: “Imagínense pagar $200 mil por una moneda de $500 mal acuñada. Entonces dije ‘los errores en La Moneda se pagan caro’“.

Estas palabras habrían ocasionado que el ex Charly Badulaque reaccionara de forma negativa, a tal punto de golpear a Jajá Calderón.

Pero lo más difícil de todo fue que sintió que ninguno de los otros presentes, que eran sus amigos, hicieron algo para defenderlo. Una situación que le afectaría hasta hoy debido a su evidente emoción al recordar ese momento.

“Me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Y todos se miraron“, contó.

Continuando con su sentir, el comediante explicó que “no es un tema que me agrada mucho” y que nunca había tenido un problema anterior con Reyes. “Estoy yendo a un terapeuta”, manifestó.