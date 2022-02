¡Se acabó el misterio! El actor Jake Gyllenhaal rompió el silencio y habló por primera vez sobre las canciones de Taylor Swift, su ex pareja hace 10 años.

Aunque ambos artistas terminaron su relación hace una década, la nueva versión de All Too Well de 10 minutos, junto con un short film escrito y dirigido por Swift y protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, influyó en que la ex pareja volviera a la palestra, sobre todo en redes sociales.

La canción relata la historia de amor desde el punto de vista de la artista y revela detalles inéditos de la historia, como la bufanda de la cantante que fue olvidada en la casa de la hermana del actor, Maggie Gyllenhaal, y cuánto influyó la diferencia de edad entre ambos.

“Es su forma de expresarse a sí misma. Los artistas se inspiran en sus experiencias personales y no estoy enojado con ella”, confesó Gyllenhaal en conversación con la revista Esquire.

En la misma línea, el intérprete de Mysterio en Spider-Man: Far From Home aseguró que “en algún punto, pienso que es importante cuando los fanáticos se salen de control que tomemos responsabilidad para hacerlos ser amables y no permitir el ciberbullying a tu nombre”.

“Esto requiere un cuestionamiento filosófico más profundo. No acerca de ningún individuo, sino una conversación que nos permita examinar cómo podemos o incluso debemos tomar responsabilidad por lo que ponemos en el mundo”, dijo Gyllenhaal, refiriéndose a los comentarios que recibió por parte de, en su mayoría, fans de Swift.

En tanto, apuntó a que “mi pregunta es, ¿este nuestro futuro? ¿El enojo y la división es nuestro futuro? ¿O podemos ser empoderados y empoderar a otros mientras, simultáneamente, ponemos empatía y civilidad en las conversaciones dominantes? Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo”.

Finalmente, aseveró que nunca ha escuchado el álbum RED de Taylor Swift, producción lanzada tras la ruptura de la relación.