Quién no ha escuchado la canción You’re Beautiful pensando en el amor o rememorando a una persona muy querida. Sin embargo, a pesar de que la melodía acompaña este sentir nostálgico, la letra es muy literal en cuanto al sentido que tiene esta producción y que es muy diferente al que creemos.

Así lo confirmó el cantante británico James Blunt, intérprete de este single, quien explicó el verdadero significado de este éxito musical.

“Trata de mí acosando a la novia de otra persona en el metro mientras voy drogado”, indicó el artista durante una entrevista en el programa de la cadena de televisión ITV The John Bishop Show, provocando sorpresa.

Sin embargo, reconoció que la gente usa esta canción para sus bodas, “lo cual es bonito”, dijo.

De hecho, si se traduce la letra de You’re Beautiful, se puede apreciar el momento preciso en que dice que se trata de una mujer en el metro y que efectivamente éste estaba bajo los efectos de otras sustancias.

“She smiled at me on the subway/ She was with another man” (Me sonrió en el metro/ Ella estaba con otro hombre) y “She could see from my face that I was/ Fucking high” (Ella podía ver en mi rostro que yo estaba / Jodidamente drogado”, son las frases clave que delatan el real significado.

Cabe recordar que anteriormente James Blunt había dado luces sobre la inspiración real de su composición, ya que en entrevista con The Guardian confesó que la chica de la canción era su ex novia, quien iba a acompañada por su nueva pareja en el tren subterráneo.

“Nuestras miradas se cruzaron, pero pasamos de largo y me fui a casa”, relató el artista en esa instancia.

Escucha la canción a continuación: