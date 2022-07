James Cameron no estaría frente a la dirección de las últimas películas de “Avatar”

Si bien James Cameron creó el planeta “Pandora” y todas las maravillas que se ven en él, existe la posibilidad de que el cineasta no dirija la cuarta y quinta entrega de “Avatar”.

Después de la primera película de la franquicia, la cual resultó ser todo un éxito en taquilla, Cameron decidió continuar la saga con cuatro historias más, la primera de las cuales, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar 2: El camino del agua”), llega a los cines el próximo 16 de diciembre de 2022.

La tercera entrega aún no ha sido anunciada, pero está programada para ser lanzada en diciembre de 2024, ya que fue filmado de forma consecutiva con “Avatar 2” .

Si bien de la cuarta y de la quinta película aún no se han entregado detalles y no han entrado en producción, el cineasta reveló en una entrevista reciente que, probablemente, no estaría en la dirección de estas, consignó la revista The Hollywood Reporter.

“Las películas de Avatar en sí mismas consumen todo”, afirmó Cameron, y agregó que hay otros proyectos que está desarrollando, en los cuales se quiere enfocar.

“No sé si después de las tres o las cuatro (entregas), querré pasar la batuta a un director en el que confío para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también me interesan”, continuó, aunque dudó: “O tal vez no. No sé.”

A pesar de no estar seguro de sí dirigirá o no el resto de la franquicia de “Avatar”, el director espera ver cómo se desarrollan las historias.

“Todo lo que necesito decir sobre la familia, la sostenibilidad, el clima, el mundo natural, los temas que son importantes para mí en la vida real y en mi vida cinematográfica, lo puedo decir en este lienzo”, afirmó.