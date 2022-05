James Hetfield rompió en llanto durante concierto de Metallica: “No me sentía muy bien antes de venir”

El pasado 12 de mayo, la banda estadounidense Metallica culminó su gira por Sudamérica con un concierto en Belo Horizonte, Brasil, donde su vocalista y guitarrista James Hetfield protagonizó un emotivo momento sobre el escenario.

El músico no pudo contener las lágrimas tras recordar sus años de carrera. “Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza”, se sinceró frente a miles de fanáticos.

Por lo anterior, Hetfield indicó que “hablé a estos chicos -apuntó a sus compañeros de banda- y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron si me sentía mal, ellos cuidarán de mi espalda”.

Ante esto, el resto de los integrantes de la agrupación se abalanzaron hacia él para abrazarlo, mientras James se mostró visiblemente emocionado. “Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, finalizó.

El momento fue captado por asistentes del evento. Revisa algunos registros acá:

James Hetfield Of course you are not alone, there are many people with similar problems with anxiety disorders, depression, etc. Thank you for giving your testimony and opening your heart It takes a lot of courage to open up like this to your fans @Metallica pic.twitter.com/vxZZBKQpxO — Maely (@RhcpMaely) May 15, 2022

Ao vivo: Metallica promove noite inesquecível em Belo Horizonte, lembrando-se que estava na “cidade” do Sepultura e entregando uma apresentação irrepreensível. Texto e galeria de fotos especial de Alexandre @Biciati => https://t.co/wOe1eW4Pzi pic.twitter.com/vsIbzbNDBN — Marcelo Costa (@screamyell) May 14, 2022