El mensaje de Jamie Lee Curtis en el Día de la Visibilidad Trans: “El amor de una madre no conoce juicios”

Este 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans, una fecha que busca generar conciencia sobre los derechos y luchas de las personas transgénero en el mundo.

Esta conmemoración fue fundada en 2009 por la activista Rachel Crandall, como una reacción a la falta de días para la comunidad LGBTIQ+ que celebren la visibilidad de las personas trans.

A propósito de esta fecha especial, la actriz estadounidense y reciente ganadora de los premios Oscar, Jamie Lee Curtis, sorprendió a sus seguidores tras compartir una fotografía en compañía de su hija Ruby.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete escribió “el amor es el amor. El amor de una madre no conoce juicios”.

“Como madre, me solidarizo totalmente con mis hijos a medida que avanzan en el universo como ellos mismos auténticos con sus propias mentes, cuerpos e ideas. En este Día de la Visibilidad Trans, mi hija y yo somos visibles“, agregó en el post.

Un apoyo incondicional

Recientemente, la artista también tuvo un emotivo gesto con Ruby tras ganar su primera estatuilla de la Academia, por su papel en la película Everything Everywhere All At Once.

En conversación con el programa Today, la actriz reveló que nombró a su Oscar con los pronombres “they/them” (elles) en solidaridad con su hija, que actualmente tiene 27 años.

Cabe recordar que la hija de la intérprete nació en marzo de 1996 en Santa Mónica, California, siendo adoptada junto a su hermana Annie por Jamie Lee Curtis y su esposo, Christopher Guest.

La joven comenzó su transición a los 25 años, teniendo el apoyo fundamental de su madre, quien en más de una ocasión ha manifestado el orgullo que siente por su hija y ha participado en diversas instancias de la comunidad LGBTQ+.

En una entrevista de octubre de 2022, la protagonista de Halloween comentó: “Tengo una hija trans. Hay amenazas hacia su vida únicamente por existir como ser humano. Hay personas que quieren aniquilarla a ella y a personas como ella”.

“El nivel de odio, como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido del resultado de todo eso, eso es aterrador“, afirmó en ese entonces.

Revisa la publicación acá: