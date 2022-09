“Soy una privilegiada”: La emotiva publicación en la que Jane Fonda revela que tiene cáncer

La actriz estadounidense Jane Fonda reveló este viernes que fue diagnosticada con cáncer.

La noticia la dio a conocer a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, donde señaló en primera instancia que tenía “algo personal que quiero compartir”.

“Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada”, escribió.

La artista de 84 años recalcó que tiene “suerte” de tener un seguro médico y acceso a los mejores especialistas. “Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto”, dijo.

“Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien”, añadió.

Quimioterapia hace seis meses

Fonda precisó que comenzó el tratamiento hace seis meses y que lo ha manejado “bastante bien”. “Créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”, sostuvo.

“Debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles, como el mío”, agregó.

Finalmente sobre su activismo, la protagonista de películas como Una suegra de cuidado, insistió en que “no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando todas las herramientas”.