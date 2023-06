Jani Dueñas reveló desconcertante gesto que recibió de Carmen Gloria Arroyo tras pifias en Viña: “Fue surrealista”

A más de cuatro años de su comentada presentación en el Festival de Viña del Mar, Jani Dueñas reveló un desconocido momento que vivió sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En conversación con Luis Slimming, la actriz abordó en profundidad el episodio y aseguró que, tras un largo trabajo de terapia, ha logrado enfrentar las secuelas emocionales y psicológicas que derivaron tras el incidente.

¿Quién fue el famoso que apoyó a Jani?

En ese sentido, Dueñas recordó el instante en el que estaba en el recinto y comenzaron las pifias, dando a conocer que una conocida figura del espectáculo manifestó su apoyo de una manera bastante especial.

“Me acuerdo cuando estaba arriba, veía a todos los famosos que estaban en primera fila, pero hubo alguien que me miraba con mucha dulzura, yo jamás lo esperé”, relató en el programa conducido por el comediante, haciendo referencia a Carmen Gloria Arroyo.

Luego, contó que tras bajarse del escenario, la misma “Jueza” corrió hacia ella a darle un abrazo. “Parto caminando por el pasillo (…) y lo primero que me encuentro o lo primero que veo, porque mucha gente me hablaba y yo no veía nada, fue a ‘La Jueza’, y ella viene corriendo hacia mí para abrazarme con su pololo, Bernardo. Fue bien impactante el surrealismo de ese momento”, confesó.

“Nadie se lo esperaba”

Asimismo, la voz de La Divina Comida aseguró haberse “disociado” de su cuerpo, pues señaló que sus “emociones la dejaron” y que “su cuerpo estaba en el escenario pero yo no estaba”.

“(Mi equipo) no sabía qué hacer, nadie se lo esperaba tampoco. (…) Nadie te prepara, tal vez ahora lo hacen, para decirte como ‘ya, si pasa esto, tú le haces una señal al animador’ o ‘si pasa esto, tú dices esta palabra clave para que Martín Cárcamo entre a salvarte’. No había una preparación, no había un plan B“, concluyó en el espacio.

