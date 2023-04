Janis Pope recordó en qué se gastó su plata tras Protagonistas de la Fama: “Nunca había tenido tanto dinero”

Protagonistas de la Fama fue el primer reality desarrollado en Chile, en el año 2003. De ahí salieron muchas figuras que con el tiempo se transformarían en íconos de la televisión en nuestro país.

Entre ellas está Janis Pope, quien durante este fin de semana sacó a la luz el cambio que tuvo en su vida haber pasado por el reality.

En conversación con el programa #Relaja2 de TiempoX, Pope reveló en qué se gastó el dinero que recibió tras su paso por el programa que la haría saltar a la fama.

“Sí nos pagaban, pero no me acuerdo cuánto, era por semana. Lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé el proceso, pasé a buscar el cheque a contabilidad, lo miré y me sorprendí. Nunca había tenido tanto dinero”, contó.

“Entonces, lo miro y le digo a Pablito, quien era en esa época el encargado, le digo: ‘¿Estás seguro que esto es mío?’ Me dice ‘sí, mira’, y me muestra el detalle. Me fui a mi casa con el cheque y le dije a mi mamá ‘mira, toda esta plata gan锑, agregó enseguida.

Luego, contó cómo se gastó ese dinero. “Me lo gasté en comprar cosas para la casa, para mí, a mi abuelita, a mi mamá y las invité a comer. No sé si derrochar es la palabra, pero fue disfrutado”.

De enemistad a cuñadas

En otros temas, la ex chica reality habló sobre los conflictos que tuvo en su momento con su ahora cuñada, Andrea Dellacasa.

“Yo siento que todos podemos tener estos breakdowns mentales, tienes un lapsus y después dices ‘por qué dije esto’, ‘capaz que lo hubiera podido solucionar de otra forma’, pero no es lo importante”, comenzó.

“Lo importante es que somos familia, puede disfrutar de sus sobrinos cuando quiera, conversamos no sé si todos los días, pero de vez en cuando nos hablamos por WhatsApp, le mando fotos de los niños. Ella es súper cariñosa con los pequeños y para mí eso es lo más importante, que ella esté bien”, concluyó Janis Pope.