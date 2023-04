“Somos familia”: Janis Pope contó detalles de su relación con Andrea Dellacasa

Hace 8 años, Andrea Dellacasa sindicó a su entonces ex amiga, Janis Pope, como la responsable de un tenso quiebre al interior de su familia luego de que iniciara una relación con su hermano.

“Janis desunió a mi familia, ha sido irrespetuosa y ha distanciado a Diego de mis padres”, señaló allá por 2015 en un estelar de televisión, desatando una polémica que se extendió por varios meses.

No obstante, el tiempo ha pasado y ambas han declarado en diversas oportunidades que lograron vencer las rencillas, retomando así su longeva amistad que comenzó en el reality 1810.

“Con ella estoy súper bien, la Andrea no sé cuántos años lleva viviendo en España, no sé si 8 o 10. Lleva un montón de años con su pareja, la isla donde está en Ibiza como que la abdujo, no se imagina otro lugar que no sea España y nos visita para las fiestas”, declaró esta semana en una entrevista a Tiempo X.

En ese sentido, la bailarina añadió que, cuando Dellacasa visita Chile, pasan bastante tiempo juntas para disfrutar de la familia. “Él (su hijo) es súper regalón de ella. Aún no ha podido conocer a Vito, seguramente para las fiestas la vamos a tener y va a poder besuquearse con sus sobrinos”, expresó.

Por otro lado, la oriunda de Melipilla quitó peso a los dichos que alguna vez emitió su cuñada, asegurando que a cualquiera le puede pasar. “Yo siento que todos podemos tener estos breakdowns (quiebres) mentales, tienes un lapsus y después dices ‘por qué dije esto'”, señaló.

Finalmente, Janis Pope reflexionó que “lo importante es que somos familia”, afirmando que ella “puede disfrutar de sus sobrinos cuando quiera”. “Ella es súper cariñosa con los pequeños y para mí eso es lo importante, que ella esté bien”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Janis Pope 🆂🅺🅸🅽🅲🅰🆁🅴 (@janispope)