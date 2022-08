La revelación de Jaqueline Pardo sobre Carlos Díaz: “¿Cómo no me voy a poner nerviosa?”

Cuando decimos que las cocinas están en llamas en El Discípulo del Chef no lo decimos solo por las preparaciones.

Los participantes de los equipos azul, rojo y verde también se dejan llevar por la pasión del momento y tienen alguno que otro encuentro con sus compañeros.

Ese fue el caso de Jaqueline Pardo, quien comentó que se siente atraída por uno de los discípulos de su mismo equipo.

“Es muy guapo, a mí siempre me ha gustado. Siempre, en todas las teleseries. Está como el vino”, dijo sobre el actor Carlos Díaz.

Directamente aludido, el rostro de teleseries se acercó a su compañera y le empezó a conversar: “Se pone nerviosa”, advirtió a los demás.

“¿Cómo no me voy a poner nerviosa?”, respondió la Tía Jaque con una sonrisa dibujada en su rostro.

De acuerdo a sus palabras, “he tenido suerte, porque en la primera etapa me tocó con Álvaro (Gómez) y ahora me tocó con Carlos. ¿Qué más quiero? ¿Cómo no voy a cocinar mejor?”.

