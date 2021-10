Los fans de DC recibieron buenas noticias el fin de semana recién pasado, pues en el evento DC FanDome se lanzaron adelantos y detalles de esperadas cintas de la compañía, tales como The Batman, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, protagonizada por Jason Momoa.

La cinta del dios del mar acaparó la atención por los detalles que se dieron a conocer del detrás de cámara. Sin embargo, ahora Momoa está en el centro de las miradas pues reveló que sufrió una compleja lesión por la cual deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Las revelaciones del actor llegaron en el programa de Ellen DeGeneres. Con la presentadora habló de cómo vivió la grabación de la secuela de la cinta estrenada en diciembre de 2018 y aclaró el tipo de lesión que sufrió en medio de este nuevo rodaje.

“Me estoy haciendo viejo, eso es lo que está pasando”, partió señalando Momoa sobre el inconveniente que sufrió. Según señaló, la lesión que lo hará entrar a pabellón fue en su ojo.

Con respecto a sus complicaciones de salud, la estrella del cine explicó: “Eché a perder mis ojos. Tengo algo que lo cortó un poco y, luego tengo que operarme, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Me están dando una paliza”.

A pesar de aquello, el también actor de The Bad Batch está contento con esta nueva película y aseguró que será maravillosa para todos los fanáticos de este héroe. “Va a ser una gran película, les va a encantar”, prometió el intérprete.

Finalmente, y sobre lo que significan las lesiones en medio de su trabajo cinematográfico, expresó: “Amo mi trabajo y me emociono un poco. Luego viene la cuestión de la edad. Ahora soy un superhéroe envejecido”.

Hay que recordar que Aquaman and the Lost Kingdom llegará a los cines en diciembre de 2022. Además de Jason Momoa, también retornará a su rol Amber Heard, quien interpretará a Mera.