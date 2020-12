“Plena y feliz” asegura estar la actriz chilena Javiera Acevedo, quien sorprendió este miércoles con un gran anuncio que realizó en su cuenta de Instagram: está esperando a su primer hijo.

La noticia la contó a Velvet, revista que la incluyó en su primera portada digital.

Según contó en el medio, los primeros meses de encierro los vivió junto a su hermano: “Soy una persona bendecida de poder estar en mi casa con mis perros, de tener una familia tras mío. Mi hermano que vivía con mis papás se vino a vivir conmigo esos meses más rígidos del encierro, así mis padres no se expusieron. Con mi hermano la pasamos muy bien en mi casa, somos muy partners y él me ayudó mucho esos meses”.

Lee también: “Todavía no me lo creo”: El increíble día después del doble de Raphael tras ganar “Yo Soy”

Con respecto a su embarazo, Acevedo revela que fue fruto de la reducción de las medidas sanitarias en la capital: “Cuando se relajaron las medidas del confinamiento conocí al padre de mi hijo por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata.

“Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos”, agregó.

Reconoce además que “ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz. Este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido.”.

En tanto, esto también ha significado repensar su vida: “Yo siempre había querido ser mamá, en un momento pensé que esa opción ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho. Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre porque siempre me he entregado con los brazos abiertos al destino”.