Javiera Acevedo conversó Cristián de la Fuente en el programa El Desayuno, transmitido por el Instagram, a quien le comentó lo contenta que se encuentra con su embarazo y que no le gustaría irse a vivir fuera de Chile. Además, señaló que le llama mucho la atención vivir cerca de la playa.

“No me iría de Chile. Estuve casi la mayoría del tiempo -desde que supe de mi embarazo- en la playa, en Puertecillo, y creo que estuvimos la gestación completa escuchando el mar… me encantaría estar así, pero en un principio destaco las comodidades que puedo tener aquí en mi casa, que allá no tenía”, expresó.

En relación a su proceso de gestación (el primero de Acevedo), cuyo hijo será varón y debería nacer durante la segunda quincena de mayo, se refirió a lo extraño que ha sido para ella, más aun el hecho de estarlo viviendo en período de pandemia. “Es muy loco engendrar un ser humano”, reconoció.

Lee también: Javiera Acevedo sorprende con avanzado embarazo: “Este hijo es fruto del amor en medio del caos”

Por otro lado, la también presentadora y panelista de televisión manifestó su amor por otro medio como la radio, lugar donde le gustaría ser parte estable y desarrollarse laboralmente.

“Extraño mucho la radio, creo que es una de las plataformas que me enamoraba hacer, muy entretenido, versátil y con compañeros. Acompañar a las personas que van corriendo todo el día…siempre la he amado, la encuentro atómica y hoy en día se puede hacer todo desde la casa”, aseguró.

Actualmente, Javiera Acevedo se encuentra en pleno desarrollo de una serie de ciencia ficción que ella definió como “un proyecto impactante y que cambiaría el mundo del cine”, pero que hasta el momento no puede revelar más detalles.