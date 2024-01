Javiera Contador contó en Podemos Hablar traumático paso por TV: “Lloré mucho”

La actriz Javiera Contador reveló cómo enfrentó la ola de críticas que recibió hace unos años por su apariencia en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, que se emitirá este viernes a las 22:30 horas.

En compañía de Renata Bravo, Américo y Leo Rey, la comediante aseguró que las críticas recibidas a lo largo de su reinvención como conductora en diversos programas de televisión, vienen desde el comienzo de su carrera como actriz.

¿Qué dijo Javiera Contador?

En conversación con Julián Elfenbein, la actriz confesó: “Ahora me da risa… Cuando esto pasó yo lo pasé pésimo, yo ahora te lo digo porque ahora no me pasa, pero en ese minuto yo lo pasé muy mal, lloré mucho, no quería ir al canal, no sabía qué ponerme”.

En esa misma línea agregó: “Finalmente, el tema no es lo que te pongas, es que tienen ganas de hacerte mierda, (…) Me subía al taxi y el taxista como: ‘Es que usted las piernas las tiene muy gorditas’, por tratar de ayudarte, no solamente el taxista, me pasó en un mall”.

Contador también recordó la polémica que atravesó tras la portada de un diario en donde señalaban: “Javiera Contador: Animo bien, pero me visto mal” y reconoció: “Lo pasé muy mal, esa portada me hizo pasarlo muy, muy, muy mal”.

La actriz confesó que el episodio la afectó hasta el punto de no querer asistir a su trabajo: “Yo no quería ir, de verdad no sabía qué ponerme, llorando: ‘¿Qué me pongo?’, me empecé a vestir con algo como azul, algo neutro, para que no fuera tema, pero igual era tema”.

Su difícil paso por las teleseries

En esa misma línea, la actriz recordó sus inicios en las teleseries y reveló que en aquel entonces las dinámicas eran distintas: “Uno trabajando en la tele tiene tema con la autoestima, ahora los cuerpos son diversos, está el Body Positivity, pero cuando yo entré a la tele a hacer teleseries, no. Entonces había que ser flaca, mina, tostada”.

Javiera confesó que sufrió una quemadura en su piel por ser obligada a ir al solárium en aquella época y que se ponía especial atención al cuerpo durante las pruebas de vestuario: “Tú te vas a tu casa hecho bolsa (…) Me acuerdo que al principio me dijeron: ‘¿No te quieres poner pechugas?'”.

Las críticas durante el Festival de Las Condes

Contador volvió a vivir la misma clase de ataques durante su participación en el Festival de Las Condes donde su rutina tuvo una gran recepción del público: “Bajo y una chica me dice: ‘¡Javi, Trending Topic! y fue como: ‘eso nunca es bueno’ y claro, el Trending Topic era ‘la guatona zurda’.

Síguenos en