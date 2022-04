“Falsedad absoluta”: Javiera Contador aclara sus dichos sobre Casado con hijos y comparte foto con el elenco

La actriz Javiera Contador salió a aclarar sus dichos sobre la sitcom Casado con hijos, luego de señalar que el humor de la serie “ahora no lo encuentro divertido”.

La comediante que encarnó a la recordada Kena Larraín declaró en entrevista con CNN Chile que “ahora no me parece divertido reírse del cuerpo de nadie. No me parece gracioso”, haciendo alusión a las veces en que el personaje de Fernando Larraín (Tito) se burlaba de personas con sobrepeso.

“Hay una evolución. Pero siento que funciona por la dinámica: esta familia súper loser, aspiracional total. Es muy chileno. Los Larraín representan a mucha gente. A mí me pasa mucho que me dicen ‘en mi casa soy la Kena’. Me lo puede decir alguien de un barrio alto y otra persona de un barrio humilde. Hay muchas Kenas”, agregó en dicha conversación.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Contador utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto Fernando Larraín, Fernando Godoy y Dayana Amigo, con quienes protagonizó la ficción emitida por Mega entre 2006 y 2008, y luego por Chilevisión en 2018.

“Jamás pensé que tendría que aclarar que a mí me gusta el trabajo que hacemos en Casado Con Hijos, pero bue… Aquí estamos porque Twitter #YaTuSaes. En alguna parte del amigable Twitter pusieron que yo ya no encuentro divertida la serie. Sólo quiero decir que eso es falso de falsedad absoluta“, partió diciendo en la publicación.

Además, indicó que hace unos días se reunió con sus antiguos compañeros de elenco para grabar un piloto. “Estamos pensando seriamente en cómo sería un posible regreso”, adelantó sin entregar mayores detalles.

“La nota a la que hace alusión Twitter tiene relación con la pregunta que me hicieron en una entrevista: si el humor de la serie debiera hacerse cargo de los nuevos tiempos. A mí me parece que sí. Y en ese contexto hay cosas que debemos revisar, porque efectivamente reírse de características físicas ajenas o la cosificación constante de otro ser humano, para mí no es divertido. Pero la serie no se trata de eso”.

En ese sentido, la también animadora de televisión agradeció “tener la posibilidad de jugar ahí con los mejores partners del mundo mundial y hacer cosas divertidas, porque para mí sí son divertidas. Hay mucho humor en lo que hacemos”.