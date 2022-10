“Falsedad absoluta”: Javiera Contador denuncia estafa con su imagen a través de redes sociales

La actriz y comediante Javiera Contador alertó a sus seguidores tras conocer que usaban su imagen para realizar una estafa en Internet.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó un video donde muestra una serie de capturas sobre los supuestos productos naturales para perder peso, los cuales eran difundidos por medio de Facebook.

Durante los primeros segundos del registro, la artista desmintió su vínculo con estos productos. “Son falsas, falsas, de falsedad absoluta”, recalcó.

“No tengo Facebook, no conozco estos productos, no he bajado tanto de peso y la gente que me conoce lo sabe”, dijo entre risas.

En ese sentido, señaló que “la última vez que pesé 55 kilos fue cuando tenía como 15 años, así que por favor, no vayan a hacer caso de esta falsedad”.

“Ya estoy viendo acciones legales, porque son mentirosos y ladrones finalmente, porque te roban la imagen”, concluyó.