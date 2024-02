Javiera Contador rompió en llanto tras pifias en Viña 2024: “Estoy súper sensible, discúlpenme”

Javiera Contador rompió en llanto tras su compleja presentación en el Festival de Viña del Mar 2024, donde recibió pifias del público después del concierto de Andrea Bocelli.

La comediante no logró controlar al “monstruo”, que pedía la gaviota de platino para el artista italiano, obligándola a terminar su rutina antes de tiempo y sin recibir ningún premio.

Posteriormente, la humorista no pudo contener las lágrimas durante la conferencia de prensa al ser consultada sobre este duro revés.

Javiera Contador rompió en llanto tras pifias

“Estoy súper sensible, discúlpenme”, dijo la comediante mientras trataba de contener la emoción ante las preguntas de la prensa acreditada.

“Felicitarte por tu valentía y tu manejo en el escenario. Tremenda, felicidades Javi”, señaló una periodista, generando el desconsolado llanto de Contador.

Ante esto, la humorista reconoció que “la lección no la tengo todavía para escribirla entera, siento además que estamos en un momento de mucha odiosidad en general”.

“Me pasó con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión. No le hecho la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó mucho (…) Puede que haya influido o no, o puede que la rutina haya sido pésima también”, agregó.

