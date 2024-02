“Quiero que mis hijos sepan…”: La reacción de Javiera Contador ante pifias durante su rutina en Viña 2024

Javiera Contador, humorista que se presentó en la segunda noche del Festival de Viña 2024, tuvo una accidentada rutina sobre el escenario de la Quinta Vergara, lo que la obligó a abandonar el escenario entre tibios aplausos y pifias.

Durante la presentación, que se extendió por cerca de 45 minutos, la humorista se tomó una breve pausa para lamentar la reacción del público y envió un mensaje a sus hijos.

¿Qué dijo Javiera Contador?

Mientras era pifiada a cerca de 20 minutos de haber empezado su show, Javiera Contador señaló que “esto va a ser un episodio en la vida”. “Yo lo voy a transparentar, porque vamos a hablar de esto toda la semana“, sostuvo.

En ese momento, la actriz envió un sentido mensaje a su familia. “Yo quiero que mis hijos sepan que esto pasa, pasa en la vida, es una mala pasada“, señaló.

“Esto que pasa, pasa en la vida, es una mala pasada y la vida continúa. No te define. Yo voy a seguir haciendo humor, yo llevo más de 30 años haciendo humor y me voy a emocionar, me da lo mismo, ya estoy acá”, expresó.

Antes de invitar al elenco de Casado con hijos, y en el momento más álgido de su presentación sobre el escenario de la Quinta Vergara, la humorista lamentó la reacción del público.

“Es súper difícil que ni siquiera te den la oportunidad, están en su derecho, pero duele”, señaló casi al cierre de su presentación.

