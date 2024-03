“Lo siento en el alma”: Javiera Contador se sinceró tras su fallida rutina en Viña 2024

Javiera Contador reapareció tras su fallida rutina en el Festival de Viña del Mar 2024 e hizo una reflexión respecto de los factores que provocaron las pifias del público, durante la segunda jornada del certamen viñamarino el pasado 26 de febrero.

Además anunció que se está preparando para volver a los escenarios y publicó la propuesta de afiche para dichas funciones, la cual lleva por nombre: “Les juro que lo puedo hacer mejor”.

¿Qué dijo Javiera Contador?

Mediante una extensa publicación en su cuenta de Instagram, la humorista señaló: “Lo primero que quiero agradecer son las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones. Lo agradezco porque se que es un cariño incondicional. Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena”.

En esa misma línea, habló sobre lo sucedido en el Festival de Coihueco, donde también recibió pifias: “La semana previa para mi también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente, uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo, talento, etc”.

Es por ello que Contador hizo un mea culpa y señaló: “Yo, honestamente, fui incapaz” y además puntualizó: “Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido y al comienzo, sin agua”.

La comediante reveló sus opiniones respecto de haberse presentado tras Andrea Bocelli: “Tengo la sensación de aletear y balbucear en busca de algo para conectar con un público que claramente no quería que yo estuviese ahí, hasta ver que sus demandas, por una gaviota de platino para el artista principal, fueran escuchadas”.

Javiera Contador agradeció la presencia de Fernando Godoy, Dayana Amigo y Fernando Larraín en el escenario, a quienes catalogó como amigos y hermanos y admitió que el buen trato que recibieron ellos en el escenario la tranquilizó, así como también hizo un mea culpa respecto de su presentación.

“Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias y no es por falta de compromiso, yo les prometo que di la vida en el intento. Me tocó un mal momento para aprenderlo, pero aprendí”, señaló Contador.

Finalmente, felicitó a los humoristas que también se presentaron en la Quinta Vergara, así como también valoró el apoyo de su esposo, Diego Rougier y su equipo de trabajo, por lo que concluyó: “Los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible. Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo”.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Contador Valenzuela (@javiera_contador)

Síguenos en