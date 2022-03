Los últimos meses han sido particularmente duros para la actriz Javiera Díaz de Valdés. Esto debido a que su ex marido, el periodista, escritor y crítico literario Juan Manuel Vial, falleció producto de un cáncer fulminante el pasado 5 de agosto.

“Cuando murió mi ex marido, Manuel, dije ‘voy a viajar porque siento que me merezco unas vacaciones con mi hija’. Nos debíamos esto, salir afuera”, reflexionó tras lo ocurrido. “Trabajé intensamente, realmente no hubo respiro y además existió mucho espacio de colegio y deberes. Nos dimos un regalo y de verdad lo necesitaba“.

Es así como la chilena partió a México junto a su hija Rosa, de 14 años, y una amiga de la adolescente. El destino, explicó a LUN, era querido por Juan Manuel: “Él amaba mucho el pacífico mexicano. Lo conocía bien y fue mucho tiempo para allá”.

El viaje, describe Javiera, “fue felicidad, disfrutar y celebrar la vida en un lugar como México, donde también celebran la muerte“. “Ellos celebran tanto la muerte que al final disfrutan mucho la vida”, declaró.

La actriz también destacó el valor educativo de la experiencia para su hija, señalando que de este tipo de vivencias “no se educa de un lugar rígido, sino que al revés, desde mirar, abrir la mente, y el goce”.

“A veces el goce es un lugar muy castigado y para mi es valioso. Le tengo mucho aprecio, es importante y necesario”, afirmó.

Tras regresar el pasado domingo a Chile, aseguró que existe “un antes y un después” en su relación con su hija: “Ella me decía ‘mamá, tú eres como mi amiga’, porque nos reímos y nos contamos cosas. Yo educo desde un lugar bastante libre pero conversado”.

Renovada e inspirada, dijo que ahora que está de regreso planea dedicar este 2022 a su línea de cosméticos naturales, Libra, de la cual es fundadora y directora creativa, e “inyectarle fuerza, energía y dirección”.

Finalmente, la actriz señaló que lo que le dejó este viaje es que “quiero disfrutar la vida, sin dejar de llorar o sufrir. Vivir las emociones de verdad. A veces tengo muchas ganas de comerme la vida, de reírme. Porque hasta que no pase la próxima desgracia, quiero agradecer“.